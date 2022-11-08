Джикия не показал штрафы на своем MINI Cooper: «Отец ездит иногда, он любит скорость. Его называли сухумский дрифтер»

Александр Соболев и Георгий Джикия рассказали о своих штрафах ГИББД.

Джикия: У меня MINI Cooper. 261 лошадиная сила. Но точно не помню.

Соболев: Перебарщиваешь. 197, наверное.

Джикия: Расскажи, что этот MINI Cooper с тобой сделал? Ты на сильной машине не можешь справиться с маленьким Cooper. Только ты рассказывай не так, чтобы потом это вырезать.

Соболев: Если рядом с ним ехать, обогнать его невозможно.

Джикия: Достаточно! Давай посмотрим штрафы, прям на камеру, я все оплатил. Я сейчас двигаюсь на клубном авто Chery Tiggo 8 PRO, который мне любезно предоставил московский «Спартак».

Соболев: Нам дали месяц назад машину.

Джикия: 13 сентября первый штраф.

Соболев: Первый день, когда ты на ней поехал.

Джикия: Да.

Соболев: Прошло чуть больше месяца (подкаст был записан в октябре – Прим. Sports.ru).

Джикия: Пять штрафов.

Соболев: А можешь на MINI Cooper показать штрафы? Chery, понятно, новая машина у тебя.

Джикия: На MINI Cooper не могу, отец ездит иногда, он любит скорость. Он бывший гонщик. Его в Абхазии называли сухумский дрифтер. Он иногда берет Cooper и ездит.

Соболев: У меня четыре штрафа. Сегодня пришел один. Вот, смотри.

Джикия: Ладно, мы что, в ГАИ сидим?