«Адмирал» прервал 9-матчевую победную серию СКА. Это 3-е поражение команды Ротенберга в сезоне

Победная серия завершилась на девяти матчах.

Команда под руководством проиграла (1:3) во Владивостоке в игре Фонбет чемпионата .

Дальневосточники нанесли питерскому клубу третье поражение в текущем сезоне. Ранее в чемпионате СКА проиграл только «Локомотиву» (1:3) и московскому «Динамо» (1:2 Б).

Следующий матч у питерцев запланирован 10 октября против «Амура».