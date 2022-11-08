«Адмирал» прервал 9-матчевую победную серию СКА. Это 3-е поражение команды Ротенберга в сезоне
Победная серия СКА завершилась на девяти матчах.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Адмиралу» (1:3) во Владивостоке в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Дальневосточники нанесли питерскому клубу третье поражение в текущем сезоне. Ранее в чемпионате СКА проиграл только «Локомотиву» (1:3) и московскому «Динамо» (1:2 Б).
Следующий матч у питерцев запланирован 10 октября против «Амура».
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