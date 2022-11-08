Менди спросил парня девушки, обвиняющей его в изнасиловании, можно ли ему переспать с ней, и тот согласился

рассказал, что спросил у парня одной из девушек разрешения переспать с ней.

Защитник , которого обвиняют в совершении нескольких изнасилований, в понедельник выступил на заседании Королевского суда Честера и дал показания по поводу выдвинутых обвинений.

Одна из предполагаемых жертв, 29-летняя женщина, утверждала, что француз схватил ее и попытался изнасиловать. Футболист отрицает это.

Сегодня он рассказал присяжным, что спросил у парня девушки разрешения переспать с ней во время вечеринки в особняке Менди. Он получил разрешение, а девушка, услышав об этом, расстроилась.

Девушка сообщила присяжным, что дала понять, что ее интересует ее парень, а не Менди, но игрок схватил ее и попытался изнасиловать на кровати.

«Я понимаю, что это неуважительно и плохо. Я спросил его, нормально ли, если я попытаюсь заняться с ней сексом. Он сказал мне «да», – поведал Менди.

Он заявил, что пошел в спальню, где женщина принимала душ, и сказал ей, что она «сексуальная». По его словам, девушка, на которой было только полотенце, флиртовала с ним, а затем они начали прикасаться друг к другу.

«Тогда я спросил ее, можем ли мы заняться сексом? Она ответила: «Нет, из-за моего парня». Я сказал: «Его это устраивает». Она расстроилась. Я сказал: «Можешь спросить его, если хочешь». А она все равно расстроилась», – добавил Менди.

Бенжамен сказал, что затем вышел из спальни и вернулся в гостиную. На вопрос защиты, понимает ли он, почему девушка расстроилась, игрок сказал: «Теперь – да».

После того, как женщина спустилась вниз, Менди сказал, что не может вызвать такси, поэтому его водитель отвез ее на вокзал, чтобы она могла вернуться домой.

Отметим, что накануне ночью участники этой истории пили и танцевали в ночном клубе. Футболист сказал, что девушка флиртовала с ним, и он прошептал ей: «Я украду тебя». В суде он заявил, что это была шутка.

«Не могу закричать: «Да, я люблю секс». Это было бы странно». Менди рассказал, что ему нравилось «заниматься сексом с разными девушками»

«Знаю, что я не Брэд Питт. После перехода в «Сити» интерес женщин ко мне вырос в 10 раз». Менди об обвинениях в изнасилованиях