Зюганов о деле Валиевой: «Англосаксы объявили войну России и русскому миру. Только мерзавцы могут поддерживать нацистов, бандеровцев, фашистов»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

— — это подарок свыше, она талантливая, умная и симпатичная девочка, гениально выступала на Олимпиаде. Просто случилось недоразумение. И все это продолжается сейчас в качестве преследования и мести. Позорно и стыдно! Ничего другого от них не ожидаю, потому что англосаксы сидят во всех комитетах и судах.

Они объявили войну России и русскому миру. Только мерзавцы могут поддерживать нацистов, бандеровцев, фашистов. Они их оружием и снабжают.

Надо продолжать бороться, не обращать внимание. Если им не жалко Европу, а они нагнули даже Германию с сильной экономикой, обстреливают атомную станцию, то это сумасшедшие люди или террористы.

— Смогут ли в принять решение, не обращая внимания на геополитику?

— Если будем бороться за Валиеву, то смогут. Главное, надо бороться и добиваться результата, – сказал Зюганов.