Хрюнов о бое Загитовой и Бузовой: «Мы ведем переговоры. Я вчера разговаривал и с той, и с другой стороной»

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что ведет переговоры об организации боксерского боя между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой.

«Мы ведем переговоры. Я вчера разговаривал и с той, и с другой стороной. У меня есть переписка. Планируем провести бой в марте», – сказал промоутер.

Хрюнов отметил, что поединок может пройти в формате трех раундов по две минуты каждый.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток