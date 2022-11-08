Ари: «Путин – очень сильный и уважаемый политик, умный человек. В России я чувствую себя защищенным»

Бывший форвард сборной России Ари высказался о .

– Вы часто респектуете Путину, но только в общих чертах. Расскажите детально, на чем основана ваша любовь к президенту РФ? За что конкретно вы его уважаете?

– Он очень сильный и уважаемый политик – далеко не только мною. Считаю его очень умным человеком.

На территории России я чувствую себя защищенным в любое время, и это большая заслуга Путина. Даже в нынешнее неспокойное время российские граждане, думаю, ощущают себя в безопасности. Это спокойствие идет от нашего президента.

Также я очень уважаю Сергея Галицкого – и как бизнесмена, и как президента . Он очень развил свой клуб и город в целом.

Безумно хочу обладать качествами Путина и Галицкого. Для меня это два больших примера, – сказал экс-нападающий , и «Краснодара».