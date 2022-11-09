Эвандер Кэйн получил глубокий порез руки коньком в игре с «Тампой». Форвард «Эдмонтона» доставлен в больницу, состояние стабильное

не доиграл матч с из-за глубокого пореза руки коньком.

Форвард покинул площадку во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:2).

В одном из эпизодов он упал на лед после столкновения с защитником «молний» . В это время рядом оказался форвард «Тампы» и случайно задел руку Кэйна коньком.

«Ойлерс» сообщили, что игрок доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Ему предстоит операция.

В текущем сезоне Кэйн набрал 13 (5+8) очков в 14 матчах при полезности «+4».