Андрей Лунев: «Украинцы и белорусы всегда будут братскими народами для меня. Происходит ужасное, гибнут люди»

Вратарь считает украинцев и белорусов братскими народами.

– С тобой в команде кто-то пытался говорить о том, что происходит?

– Да, одноклубники интересовались, как ситуация в целом, как живут люди.

– Ты стараешься дистанцироваться от этих разговоров?

– Нет. У меня есть свое мнение на этот счет, есть ощущения. Есть информация о том, что происходит с людьми, потому что у меня там живут родственники в разных регионах, работают в разных в сферах.

– В Германии вообще есть люди, которые относятся к России позитивно?

– Да. Если не позитивно, то нейтрально точно. Хотя, может, это они ко мне позитивно относятся.

Когда я лечился после травмы, один знакомый немец показывает мне фото машины и говорит: «Только в России такую купить можно, помоги! Заплачу, сколько надо!» А там «Нива» старая неизвестно какого года. Я спрашиваю: «Как я тебе ее найду? Ты знаешь, какой у нее пробег?» Он такой: «Знаю, знаю. Я просто кайфую от такой машины, она у меня уже была, но сломалась». Я даже нашел такую машину на Авито, но потом началась вся эта ситуация и перегнать стало нереально.

– В России сейчас кому-то страшно, кому-то по-барабану. Какие эмоции у тебя вызывают последние новости?

– Естественно, ты понимаешь, что происходит нечто ужасное. Гибнут люди с обеих сторон. Для меня белорусы и украинцы всегда будут братскими народами. Но есть непонимание истинных причин. И непонятна конечная цель. Когда и чем все это закончится?

– Ты в России прописан?

– Да.

– Тебе повестка не приходила?

– Не знаю. Мама ничего не говорила, значит, наверное, нет. Ну придет и придет. И что?

– Ты весной помогал беженцам в Германии. Это была твоя инициатива?

– Мне жена сказала, что собирают помощь для детишек, которые приехали с Украины. Кто-то с родителями, кто-то без. Возраст совершенно разный – от грудничков до школьников. И на первое время у них не было ничего. Я предложил помочь деньгами, но мне сказали: «Деньгами не надо». В итоге мы поехали в магазин, купили начиная от памперсов, бутылочек и смесей, и заканчивая игрушками, велосипедами, – цитирует Лунева Sport24.