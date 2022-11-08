FSG продает «Ливерпуль» из-за провала Суперлиги и выгодной продажи «Челси». Цена клуба может быть более 4 млрд фунтов (ESPN)
Причинами продажи «Ливерпуля» стали крах Суперлиги и продажа «Челси».
«Ливерпуль» был одним из инициаторов попытки создания европейской Суперлиги в 2021 году, и ее провал стал одной из основных причин решения компании FSG о продаже клуба, сообщает ESPN.
Еще одним фактором стала продажа «Челси» в мае этого года за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (2,5 млрд фунтов были выплачены за покупку клуба, еще 1,75 млрд консорциум Тодда Боули пообещал инвестировать в клуб).
Источники полагают, что за «Ливерпуль» могут оценить более чем в 4 миллиарда из-за истории клуба, трофеев, глобальной базы болельщиков и высокой коммерческой ценности.
Ранее сообщалось, что американская компания FSG, владеющая «Ливерпулем» с 2010 года, выставила клуб на продажу.
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