Рафинья забил за «Барсу» впервые за 2 месяца – «Осасуне» на 85-й в меньшинстве спустя 7 минут после выхода на замену

забил за «Барселону» впервые за два месяца.

На 78-й минуте вингер вышел на поле в матче 14-го тура против «Осасуны» (1:2, второй тайм) вместо Усмана Дембеле, а на 85-й – спустя 7 минут после выхода на замену – бразилец забил после паса от Френки де Йонга.

В прошлый раз Рафинья забивал за «Барселону» 3 сентября – в ворота «Севильи» (3:0) в матче Ла Лиги.

Напомним, на 31-й минуте при счете 1:0 в пользу «Осасуны» каталонский клуб остался в меньшинстве – нападающий Роберт Левандовски получил две желтые карточки и был удален.

Полную статистику Рафиньи можно изучить здесь.