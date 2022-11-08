Владислав Третьяк: «Ротенберг пошел по советскому пути. Тихонов и Тарасов все замыкали на себе»

считает, что Роман Ротенберг справляется с обязанностями как тренер .

– Насколько видна в игре СКА тренерская работа ? Или же он больше проявил себя как организатор, который может расставить специалистов?

– У него очень большой опыт как генменеджера, но сейчас у него испытательный срок его тренерской работы.

Да, он общался со многими лучшими нашими тренерами, которые были в сборной, видел, как они работают. Думаю, он у них набрался какого-то опыта, закончил институт, получил диплом тренера.

У него есть желание, он принял такое решение, он горит каждый раз на игре. И его команда неплохо играет, причем в его составе ранее не было никого из обладателей Кубка Гагарина, пока [Никита] Гусев не пришел.

Ребята в составе у него молодые, и у них большое желание выигрывать. И это помогает ему: команда показывает хороший хоккей, и на сегодняшний день он справляется со своей задачей.

– Ротенберг как раз говорил недавно, что решил стать главным тренером, чтобы замкнуть на себе вопросы как тренера, так и генменеджера для эффективного их решения.

– А в Советском Союзе так и было, когда и [Виктор] Тихонов, и [Анатолий] Тарасов все замыкали на себе: в НХЛ команду и тренера набирает генменеджер, а у нас в СССР было все совершенно по-другому.

Приходил, скажем, Тарасов на исполком, показывал состав, говорил, что с ним он выигрывает, выяснял, есть ли вопросы.

Ему никто по составу ничего не мог сказать: он ехал и выигрывал. Получается, что Ротенберг пошел по советскому пути, – заявил президент Федерации хоккея России.