Шнякин и Трушечкин прокомментируют матч открытия и финал ЧМ-2022 из Катара

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Названы комментаторы «Матч ТВ» на матч открытия и финал ЧМ-2022.

Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин будут работать на играх чемпионата мира из Катара. Они прокомментируют игры со стадионов, включая матч открытия и финал.

Также в Катаре будет работать Тимур Журавель, который займется созданием специальных репортажей.

В Катар отправится и информационная бригада телеканала – заместитель генерального продюсера Василий Конов, три съемочные группы с корреспондентами Дмитрием Заниным, Евгением Моспановым и Денисом Левко, руководитель отдела футбола сайта «Матч ТВ» Сергей Астахов и корреспондент Алексей Ковалев.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в России, на каналах холдинга покажут все 64 матча.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря этого года. Турнир откроется матчем Катар – Эквадор 20 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

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