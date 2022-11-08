Шнякин и Трушечкин прокомментируют матч открытия и финал ЧМ-2022 из Катара

Названы комментаторы «Матч ТВ» на матч открытия и финал .

и будут работать на играх чемпионата мира из Катара. Они прокомментируют игры со стадионов, включая матч открытия и финал.

Также в Катаре будет работать , который займется созданием специальных репортажей.

В Катар отправится и информационная бригада телеканала – заместитель генерального продюсера , три съемочные группы с корреспондентами Дмитрием Заниным, Евгением Моспановым и Денисом Левко, руководитель отдела футбола сайта «Матч ТВ» Сергей Астахов и корреспондент Алексей Ковалев.

Ранее стало известно, что стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в России, на каналах холдинга покажут все 64 матча.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря этого года. Турнир откроется матчем Катар – 20 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.