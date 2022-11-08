Татьяна Тарасова: «Не знаю, почему Третьяк сравнивает Тихонова и моего отца с Ротенбергом. Дай бог, что Роман Борисович будет похож на этих тренеров»
Татьяна Тарасова отреагировала на отреагировала на сравнение Романа Ротенберга с ее отцом.
Президент ФХР Владислав Третьяк, говоря о главном тренере СКА, заявил, что тот пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.
«Я не знаю, почему Третьяк сравнивает Тихонова и моего отца с Ротенбергом, это надо у него спросить.
Дай бог, что Роман Борисович будет похож на этих тренеров, но сможет ли он в итоге достичь их уровня, я не знаю», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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