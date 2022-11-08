Татьяна Тарасова: «Не знаю, почему Третьяк сравнивает Тихонова и моего отца с Ротенбергом. Дай бог, что Роман Борисович будет похож на этих тренеров»

Теги СКА ФХР Виктор Тихонов Владислав Третьяк Татьяна Тарасова КХЛ Анатолий Тарасов Роман Ротенберг Хоккей

Татьяна Тарасова отреагировала на отреагировала на сравнение Романа Ротенберга с ее отцом.

Президент ФХР Владислав Третьяк, говоря о главном тренере СКАзаявил, что тот пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.

«Я не знаю, почему Третьяк сравнивает Тихонова и моего отца с Ротенбергом, это надо у него спросить.

Дай бог, что Роман Борисович будет похож на этих тренеров, но сможет ли он в итоге достичь их уровня, я не знаю», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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