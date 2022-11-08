РУСАДА о передаче дела Валиевой в CAS: «Вопрос обоснованности действий WADA будет рассмотрен арбитрами Спортивного арбитражного суда»

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали информацию о передаче дела в Спортивный арбитражный суд ( ).

Ранее об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

«Мы подтверждаем получение от WADA уведомления о подаче апелляции в CAS. WADA воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил.

РУСАДА проводит процедуру обработки результатов в соответствии с требованиями международных стандартов.

Вопрос обоснованности действий WADA будет рассмотрен арбитрами Спортивного арбитражного суда», — заявили в .

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