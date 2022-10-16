«Локо» и «Динамо» выиграли, 17-я победа СКА, «Уорриорз» продлят Пула, Медведев стал отцом, успехи «Юве», «Атлетико» и «Тоттенхэма», Гринвуду выдвинуты обвинения и другие новости

1. В Мир РПЛ была насыщенная суббота. «Локомотив» наконец-то выиграл в чемпионате впервые с августа, победив «Торпедо» (1:0). «Краснодар» проиграл «Ахмату» (2:3), пропустив на 95-й минуте. «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» (3:2): Сычевой сделал дубль, а Фернандес забил на 81-й. Лишь «Химки» и «Факел» сыграли нулевую ничью, у химчан нет побед с 7 августа, у воронежцев – с 11 сентября.

2. КХЛ. СКА забросил 5 шайб «Витязю», выиграв 17 из 19 матчей сезона, «Металлург» победил «Торпедо», «Динамо» проиграло «Сибири», «Авангард» уступил «Адмиралу».

3. «Химки» направят 911 500 рублей на помощь мобилизованным химчанам. Это выручка от матча с «Факелом». Кроме того, на форме клуба появились георгиевская лента и флаг России в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ.

4. «Ювентус» обыграл «Торино» (1:0) в туринском дерби благодаря голу Душана Влаховича. У команды Аллегри 5 побед в 14 матчах сезона. «Аталанта» одержала верх над «Сассуоло» (1:0 и идет без поражений в сезоне – 7 побед и 3 ничьих. Другие результаты – тут.

5. «Голден Стэйт» договорился с атакующим защитником Джорданом Пулом о продлении контракта. Стороны подпишут соглашение на 4 года и 140 млн долларов.

6. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован в субботу. Ему выдвинули обвинения в попытке изнасилования, причинении телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении.

7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (3:1), Овечкин набрал первое очко в сезоне, но во 2-й раз в карьере в лиге остался без голов в 3 матчах подряд на старте.

«Сент-Луис» был сильнее «Коламбуса» (5:2), 4 из 5 голов на счету россиян – Тарасенко сделал дубль, Бучневич набрал 1+1, Барбашев стал автором победной шайбы. «Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу» (6:7), несмотря на 1+1 от Капризова. Все результаты дня – здесь.

8. «Тоттенхэм» победил «Эвертон» (2:0) и выдал лучший старт клуба в чемпионате с 1963 года – 23 очка после 10 матчей. Другие результаты дня – здесь.

9. «Атлетико» победил «Атлетик» (1:0) благодаря голу Антуана Гризманна и с 19 очками приблизился к «Барса» и «Реалу», которые сыграют друг с другом в воскресенье. Остальные результаты – тут.

10. Сербия обыграла Бразилию в финале чемпионата мира по волейболу среди женщин, США уступили Италии в матче за бронзу.

А московское «Динамо» тем временем завоевало Суперкубок России по волейболу, обыграв казанский «Зенит».

11. Женский «Зенит» впервые стал чемпионом России – на третий год существования.

12. НОК Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши и еще пяти стран не поддержали допуск России к генассамблее олимпийских комитетов.

13. Федерация лыжного спорта Финляндии установила для спортсменов штраф за допинг – 150 тысяч евро.

14. Чемпион «Дакара-2017» Сергей Карякин попросил ФИА изменить требования к гонщикам из России для участия в соревнованиях: «Прошу отменить требование осудить спецоперацию».

15. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев стал отцом, его жена Дарья родила дочь.

16. Пишут, что вратарь Александр Селихов отказал «Зениту» перед продлением контракта со «Спартаком».

17. «Бавария» отчиталась о прибыли в 12,7 млн евро за финансовый год-2021/22 и показала, что только они и «Реал» были в плюсе в ковидные сезоны среди топ-клубов, пошутив про «Барселону».

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