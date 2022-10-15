считает, что с невозможно конкурировать в плане трансферов.

«Вам не понравится ответ. Вы его уже знаете. Никто не может конкурировать с «Сити» в этом.

У вас есть лучшая команда в мире, и вы подписываете лучшего форварда на рынке. Не имеет значения, сколько он стоит, вы просто делаете это.

«Сити» это не понравится, никому не понравится, но вы спрашиваете, хотя знаете ответ. Мы, «Ливерпуль», не можем вести себя так, это невозможно.

В мире футбола есть три клуба [«Ман Сити», , «Ньюкасл»], которые могут делать что хотят в плане финансов. Это законно, все в порядке, но они могут делать что хотят. Это факт.

Мы должны смотреть по сторонам, искать тут, там, находить игроков помоложе, талантов. А с ними мы не можем конкурировать.

Это не проблема для меня. Просто не спрашивайте меня. Вы задаете вопрос, я начинаю дискуссию, это я говорю вам об этом, но вы и так уже это знаете.

Я слышал, как кто-то из сказал: «У нашего клуба нет потолка». Да! Он прав. Он абсолютно прав. У «Ньюкасла» нет потолка. Поздравляю, но у других клубов есть потолок», – сказал главный тренер .

Матч 11-го тура «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 16 октября.