Женский «Зенит» впервые стал чемпионом России – на третий год существования
«Зенит» стал чемпионом России в женской футбольной Суперлиге.
Петербургский клуб сегодня сыграл на выезде вничью против «Ростова» (0:0) и за 2 тура до окончания чемпионата оформил чемпионство.
Женский «Зенит» впервые стал чемпионом России. Команда была основана 21 января 2020 года
Женская команда проводит третий сезон в своей истории. В 2022 году она не проиграла ни одного матча – 17 побед и 5 ничьих.
В 21 матче «Зенит» забил 47 голов, а пропустил всего 5 мячей. Дома футболистки «Зенита» забили 24 гола, в гостях ― 23.
Награждение «Зенита» пройдет в Санкт-Петербурге 21 октября.
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