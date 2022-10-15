Женский «Зенит» впервые стал чемпионом России – на третий год существования

стал чемпионом России в женской футбольной Суперлиге.

Петербургский клуб сегодня сыграл на выезде вничью против (0:0) и за 2 тура до окончания чемпионата оформил чемпионство.

Женский «Зенит» впервые стал чемпионом России. Команда была основана 21 января 2020 года

Женская команда проводит третий сезон в своей истории. В 2022 году она не проиграла ни одного матча – 17 побед и 5 ничьих.

В 21 матче «Зенит» забил 47 голов, а пропустил всего 5 мячей. Дома футболистки «Зенита» забили 24 гола, в гостях ― 23.

Награждение «Зенита» пройдет в Санкт-Петербурге 21 октября.