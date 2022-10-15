«Уорриорз» договорились с Джорданом Пулом о продлении контракта: 4 года, 140 млн долларов
«Голден Стэйт» подпишет досрочное продление контракта с атакующим защитником Джорданом Пулом.
Как сообщили представители Пула, новое соглашение будет рассчитано на четыре года и суммарную заработную плату 140 миллионов долларов.
Таким образом, защитник будет связан контрактом с «Уорриорз» до конца сезона-2026/27.
В прошлом регулярном чемпионате Пул набирал 18,5 очка, 4 передачи и 3,4 подбора в среднем за матч при реализации 44,8% с игры и 36,4% из-за дуги.
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