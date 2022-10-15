«Бавария» показала, что только они и «Реал» были в плюсе в ковидные сезоны среди топ-клубов: «Барсу» не включаем, это было бы слишком просто»

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«Бавария» сравнила себя с другими топ-клубами по прибыли.

Мюнхенский клуб привел график, в котором показал, что только они и «Реал» фиксировали прибыль в трех подряд ковидных сезонах.

Остальные клубы – на графике были приведены «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» – показали существенный убыток в трех сезонах подряд.

В график не включена «Барселона». «Я не включил их, это было бы слишком просто», – сказал финансовый директор «Баварии» о каталонцах. 

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