сравнила себя с другими топ-клубами по прибыли.

Мюнхенский клуб привел график, в котором показал, что только они и фиксировали прибыль в трех подряд ковидных сезонах.

Остальные клубы – на графике были приведены , и – показали существенный убыток в трех сезонах подряд.

В график не включена «Барселона». «Я не включил их, это было бы слишком просто», – сказал финансовый директор «Баварии» о каталонцах.