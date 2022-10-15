Московское «Динамо» завоевало Суперкубок России по волейболу, обыграв казанский «Зенит»

Московское «Динамо» обыграло «Зенит-Казань» в матче за Суперкубок России по волейболу.

Встреча проходила в Москве в рамках третьего тура мужского чемпионата России. «Динамо» одержало победу на тай-брейке – 3-2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8).

Право сыграть в матче за Суперкубок получают победители Кубка и чемпионата страны. В прошлом сезоне Кубок России достался «Зениту», «Динамо» заняло первое место в чемпионате.