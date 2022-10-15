Бетина Попова: «Почему-то на наших девчонок любят обрушиться волной хейта. В случае с Загитовой – когда человек выиграл вообще все»

Бывшая фигуристка, хореограф Бетина Попова оценила слова олимпийской чемпионки Алины Загитовой, ранее рассказавшей о своей постспортивной депрессии.

– Алина Загитова недавно призналась, что у нее была постспортивная депрессия. Это вообще частое явление в фигурном катании?

– Такое, конечно, бывает. Но мне кажется, что некоторые даже не всегда понимают, что это депрессия. Человек не может понять, что с ним. Есть те, кто плотно работает со спортивным психологом. Другие не готовы открываться полностью. Ты можешь просто быть в подавленном состоянии, в апатии, а в связи с тяжелыми нагрузками и усталостью не сумеешь понять, что с тобой происходит.

Думаю, каждый в своей жизни сталкивался с подобным – и речь не только о фигурном катании, но и других видах спорта, – когда ты просто не можешь ничего делать. У спортсменов такое мышление, что их с детства учат перебарывать себя. И в какой-то момент сложно понять: ты депрессию перебарываешь или что.

– Спорт вообще один большой стресс: форма, турниры, результаты. Как держать себя?

– Когда человек постоянно занимается, то организм вырабатывает гормон счастья. Если что-то получается на тренировках, ты счастлив. Это такой прилив эндорфинов. Во время выступлений на соревнованиях – адреналин, и он очень сильно заряжает.

Череда проигрышей сменяется победами. Когда ты много работаешь и получаешь результат, то находишься в приподнятом состоянии. Но если спортсмен себя вовремя не выдернул из тяжелого состояния – не обратился за помощью к близким, тренеру или специалисту, – тогда можно и с карьерой покончить.

– Но на Алину Загитову, получается, свалилось большое давление после побед?

– У нас у всех фигуристок такое. Почему-то на наших девчонок любят обрушиться волной хейта. В случае с Алиной – когда человек все выиграл, вообще все, получается, отдал свою жизнь ради этого. А дальше нужно что-то делать, только что? Как сделать правильный шаг?

Это очень сложный момент в жизни каждого спортсмена. Неважно, что ты выбираешь – кататься или нет. Ты просто думаешь: что будет дальше? Это тяжело понять, – сказала Попова.

Пожалуй, лучшее интервью Загитовой: мыла коньки святой водой и боялась Бузову – а сердце, «возможно», занято

Почему фигуристы так рано уходят из спорта? Эмоциональное насилие, проблемы с весом и неработающий возрастной ценз