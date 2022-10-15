«Химки» направят 911 500 рублей на помощь мобилизованным химчанам. Это выручка от матча с «Факелом»

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«Химки» окажут материальную помощь мобилизованным.

«ФК «Химки» направит почти миллион рублей на помощь мобилизованным химчанам.

Финансовые средства в размере 911 500 рублей удалось собрать в рамках матча 13-го тура Мир РПЛ между подмосковной командой и воронежским «Факелом» (0:0). Встреча прошла в присутствии почти 2500 болельщиков.

Деньги от продажи билетов и атрибутики будут переданы на приобретение необходимого оборудования и экипировки для мобилизованных жителей города Химки», – сказано в заявлении клуба.

На форме «Химок» появились георгиевская лента и флаг России в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ.

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