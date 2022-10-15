НОК Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши и еще пяти стран не поддержали допуск России к генассамблее олимпийских комитетов

Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Дания, Эстония, Литва, Латвия и Исландия не поддержали допуск России и Беларуси к генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Об этом говорится в совместном заявлении национальных олимпийских комитетов (НОК) девяти стран.

Генассамблея АНОК состоится 18-21 октября в южнокорейском Сеуле. Сообщалось, что на ней выступит глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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