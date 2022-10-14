Чемпионат Англии. «Брентфорд» против «Брайтона», «Тоттенхэм» и «Эвертон» сыграют завтра, «Ливерпуль» и «Ман Сити» – в воскресенье

«Брентфорд» и «Брайтон» откроют 11-й тур АПЛ в пятницу.

В субботу «Лестер» примет «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном».

В воскресенье проведет гостевой матч с «Астон Виллой», – с «Лидсом», примет «Ньюкасл», а завершится тур матчем и .

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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