Чемпионат Англии. «Брентфорд» против «Брайтона», «Тоттенхэм» и «Эвертон» сыграют завтра, «Ливерпуль» и «Ман Сити» – в воскресенье

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Лидс Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Ноттингем Форест Лестер Брайтон Борнмут Брентфорд Футбол

«Брентфорд» и «Брайтон» откроют 11-й тур АПЛ в пятницу.

В субботу «Лестер» примет «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном». 

В воскресенье «Челси» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Арсенал» – с «Лидсом», «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл», а завершится тур матчем «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Чемпионат Англии

11-й тур

Брентфорд – Брайтон
Дата проведения
14 октября, 22.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лестер – Кристал Пэлас
Дата проведения
15 октября, 14.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест
Дата проведения
15 октября, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Борнмут
Дата проведения
15 октября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Эвертон
Дата проведения
15 октября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Челси
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лидс – Арсенал
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Вест Хэм
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Манчестер Сити
Дата проведения
16 октября, 18.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные