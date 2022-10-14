Чемпионат Англии. «Брентфорд» против «Брайтона», «Тоттенхэм» и «Эвертон» сыграют завтра, «Ливерпуль» и «Ман Сити» – в воскресенье
«Брентфорд» и «Брайтон» откроют 11-й тур АПЛ в пятницу.
В субботу «Лестер» примет «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном».
В воскресенье «Челси» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Арсенал» – с «Лидсом», «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл», а завершится тур матчем «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
11-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 22.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 15 октября, 14.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 15 октября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 октября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 16 октября, 18.30, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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