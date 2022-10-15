КХЛ. «Динамо» примет «Сибирь», «Авангард» против «Адмирала», «Металлург» сыграет с «Торпедо», СКА в гостях у «Витязя»
«Динамо» примет «Сибирь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» сыграет с «Адмиралом», «Металлург» – с «Торпедо», СКА проведет гостевой матч с «Витязем».
- Дата проведения
- 15 октября, 13.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 15.30, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 15 октября, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 15 октября, 18.00, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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