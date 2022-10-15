КХЛ. «Динамо» примет «Сибирь», «Авангард» против «Адмирала», «Металлург» сыграет с «Торпедо», СКА в гостях у «Витязя»

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«Динамо» примет «Сибирь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» сыграет с «Адмиралом», «Металлург» – с «Торпедо», СКА проведет гостевой матч с «Витязем»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Москва – Сибирь
Дата проведения
15 октября, 13.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Адмирал
Дата проведения
15 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Амур
Дата проведения
15 октября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Нефтехимик
Дата проведения
15 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Торпедо
Дата проведения
15 октября, 15.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Динамо Минск
Дата проведения
15 октября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – СКА
Дата проведения
15 октября, 18.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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