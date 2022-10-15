Тихонов о турнире без стрельбы в Ижевске: «Над нами смеется весь мир. Один патрон сегодня стоит 33 рубля, год назад – 8 рублей»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о юниорском турнире в Ижевске, который прошел без стрельбы из-за того, что не были куплены патроны.

«Над Россией сегодня смеется весь мир – это не вина Майгурова (главы Союза биатлонистов России – Sports.ru), а вина государства. Провести турнир по летнему биатлону в Ижевске – на родине оружия победы – без стрельбы… Вы можете себе такое представить?

57 стран-членов Международного союза биатлонистов (IBU) смеются над нами – патронов нет. Сегодня во всех регионах так. Один патрон сегодня стоит 33 рубля. Год назад стоил 8 рублей. И мы не можем…

«Климов» производил лучшие патроны в мире, которыми мы побеждали. А сегодня у них нет денег, они производят всего 600 тысяч – это слезы. Вот где свинья зарыта. Все остальное ожидаемо», – сказал Тихонов.

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были вовремя куплены патроны