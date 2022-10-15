Капитан «Локо» считает, что некоторые одноклубники не особо переживали из-за неудачных результатов.

В 13-м туре Мир обыграл «Торпедо» (1:0) и одержал первую победу после пяти поражений подряд.

Дмитрий Баринов также отметил, что его команда впервые оказалась под угрозой вылета.

– Мы не были в этой ситуации, не знали, что делать.

– Просто, если вы не были, то я понимаю, что у остальных, если они следят за таблицей, то там вообще жим-жим.

– За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь, и такое ощущение, что им до ##### [все равно], – сказал полузащитник.