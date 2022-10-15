На форме «Химок» появились георгиевская лента и флаг России в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ
«Химки» разместили на форме георгиевскую ленту и флаг России.
«Отныне на нашей форме георгиевская лента и флаг России 🇷🇺.
Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с георгиевской лентой на игровой форме.
Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», – говорится в заявлении «Химок».
Ранее «Химки» вывесили баннер с военным и надписью «Победа будет за нами!»: «В знак солидарности с Вооруженными силами и поддержки присоединения территорий к РФ». Фанаты клуба раскритиковали эту акцию: «Попытка новых или не очень новых людей выслужиться на волне #урапотреотизма».
Фото: телеграм-канал «Химок»
Комментарии