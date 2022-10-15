На форме «Химок» появились георгиевская лента и флаг России в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ

разместили на форме георгиевскую ленту и флаг России.

«Отныне на нашей форме георгиевская лента и флаг России 🇷🇺.

Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с с георгиевской лентой на игровой форме.

Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», – говорится в заявлении «Химок».

Ранее «Химки» вывесили баннер с военным и надписью «Победа будет за нами!»: «В знак солидарности с Вооруженными силами и поддержки присоединения территорий к РФ». Фанаты клуба раскритиковали эту акцию: «Попытка новых или не очень новых людей выслужиться на волне #урапотреотизма».

Фото: телеграм-канал «Химок»