«Бавария» отчиталась о прибыли в 12,7 млн евро за финансовый год-2021/22: «Это у нас в ДНК – не тратить больше, чем мы зарабатываем»

отчиталась о результатах за финансовый год-2021/22.

Оборот мюнхенского клуба составил 665,7 млн евро. Прибыль до уплаты налогов – 17,1 млн, чистая прибыль – 12,7 млн.

«Это сильный результат. Вряд ли какому-либо другому европейскому клубу удавалось стабильно показывать такую прибыль, как у «Баварии», несмотря на пандемию в течение последних трех лет.

Это само собой разумеется связано, прежде всего, с ДНК «Баварии» – мы никогда не тратим больше, чем зарабатываем. Это был исключительно хороший финансовый год для клуба в сложных условиях», – сказал финансовый директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен.