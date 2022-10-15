«ФИФА и УЕФА – это враги, политические организации, финансируемые из Америки». Гендиректор «Севастополя» о клубах Крыма в РФС
В «Севастополе» высказались о крымских клубах в составе РФС и политике ФИФА и УЕФА.
– Нет у вас внутреннего чувства вины, что из-за включения крымских клубов ФИФА может исключить РФС?
– На сегодня разве есть какое-то общение у РФС с ФИФА? ФИФА и УЕФА – это ангажированные политические организации, финансируемые из Америки. Это враги.
Как такие организации могут решать самостоятельно, кого пускать в соревнования, а кого нет? Вы посмотрите, они даже на чемпионате мира заставляют капитанов носить радужные повязки. Это же совсем уже.
Или история с Косово? На каком основании они включили косовскую сборную в соревнования? Потому что так захотелось? Зато теперь грозят наказывать всех, кто будет отказываться играть с Косово.
Я считаю, что мы должны держать правильную человеческую позицию, свою позицию, – сказал генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый.
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