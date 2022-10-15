Гринвуд обвинен в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений
Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обвинен в попытке изнасилования.
Гринвуд также обвиняется в контролирующем и принуждающем поведении и нападении, которое повлекло телесные повреждения, сообщили в Королевской прокурорской службе (CPS).
21-летний англичанин был арестован в субботу утром по подозрению в нарушении условий освобождения под залог. Гринвуд должен явиться в суд в понедельник.
Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.
Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.
«Королевская прокурорская служба сегодня уполномочила полицию Большого Манчестера предъявить Гринвуду обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении, а также нападении с причинением реальных телесных повреждений.
Все три пункта обвинения относятся к одной и той же заявительнице. Прокуроры-специалисты санкционировали обвинения после изучения доказательств, полученных от полиции Большого Манчестера.
Первое судебное заседание обвиняемого состоится 17 октября в мировом суде Большого Манчестера», – сообщили в CPS.
Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?
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