«Не примем деньги, запятнанные кровью невинных». Фанаты «Браги» о покупке акций владельцами «ПСЖ»

Фанаты «Браги» объяснили протест против покупки владельцами «ПСЖ» акций клуба.

Ранее сообщалось, что компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая , приобрела 21,67% акций португальского клуба. После этого болельщики «Браги» на игре Лиги Европы вывесили баннер: «Работорговцам из Катара тут не рады».

«Мы не находимся в плену иллюзий по поводу многомиллионных инвестиций и обещанных титулов. Мы хорошо знаем эту фальшивую риторику, знаем, как все кончилось в таких клубах, как , , .

Если нас не радовало нахождение среди акционеров представителей Olivedesportos, то мы с большим подозрением наблюдаем и за QSI, чьи покровители явно замешаны в совершении отвратительных преступлений. Как пример – тысячи смертей порабощенных рабочих, работавших на строительстве сооружений для .

Мы до сих пор не знаем, каковы настоящие намерения QSI, но мы точно знаем, что ими движет не страсть к нашему клубу, и поэтому мы будем бдительны к их шагам.

Нам остается подвесить в воздухе вопрос: примут ли члены «Браги» в обмен на «предполагаемое» повышение конкурентоспособности деньги, запятнанные кровью невинных? Надеемся скоро получить ответ на этот вопрос. А наш ответ был дан совершенно недвусмысленно», – говорится в заявлении фанатов «Браги».