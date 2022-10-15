Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Аталанта» примет «Сассуоло»
«Торино» и «Ювентус» сыграют в туринском дерби в 10-м туре Серии А.
Также в субботу «Аталанта» сыграет с «Сассуоло».
В воскресенье «Интер» примет «Салернитану», «Лацио» – «Удинезе», «Наполи» – «Болонью», «Милан» сыграет с «Вероной» на выезде.
В понедельник «Сампдория» будет противостоять «Роме».
10-й тур
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 16 октября, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «виа дель Маре»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии