Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Аталанта» примет «Сассуоло»

и сыграют в туринском дерби в 10-м туре Серии А.

Также в субботу сыграет с .

В воскресенье примет «Салернитану», – , – «Болонью», сыграет с «Вероной» на выезде.

В понедельник будет противостоять «Роме».

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А