Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Аталанта» примет «Сассуоло»

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«Торино» и «Ювентус» сыграют в туринском дерби в 10-м туре Серии А.

Также в субботу «Аталанта» сыграет с «Сассуоло»

В воскресенье «Интер» примет «Салернитану», «Лацио»«Удинезе», «Наполи» – «Болонью», «Милан» сыграет с «Вероной» на выезде. 

В понедельник «Сампдория» будет противостоять «Роме». 

Чемпионат Италии

10-й тур

Эмполи – Монца
Дата проведения
15 октября, 16.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Ювентус
Дата проведения
15 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Сассуоло
Дата проведения
15 октября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Салернитана
Дата проведения
16 октября, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Удинезе
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Кремонезе
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Болонья
Дата проведения
16 октября, 19.00, «Сан-Паоло»
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Верона – Милан
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Рома
Дата проведения
17 октября, 19.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Фиорентина
Дата проведения
17 октября, 21.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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