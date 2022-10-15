Видеотрансляция матча «Торпедо» – «Локомотив» начнется в 14:00. Текстовый онлайн будет

сыграет с в 13-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно будет посмотреть прямую трансляцию.

Чемпионат России

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

«Локо» может упасть на последнее место уже в этом туре. Расклады!