Видеотрансляция матча «Торпедо» – «Локомотив» начнется в 14:00. Текстовый онлайн будет
«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в 13-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно будет посмотреть прямую трансляцию.
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00, «Лужники»
«Локо» может упасть на последнее место уже в этом туре. Расклады!
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Нет, проиграют «Торпедо», но «Химки» не обыграют «Факел»
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Нет, «Локо» не проиграет «Торпедо»
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