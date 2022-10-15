Федерация лыжного спорта Финляндии установила для спортсменов штраф за допинг – 150 тысяч евро

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Федерация лыжного спорта Финляндии планировала установить для спортсменов штраф в 500 000 евро за употребление допинга. 

В изначальной версии контракта была прописана сумма в 150 000 евро, но после того, как большинство спортсменов подписали договоры, сумма штрафа была пересмотрена до 500 тысяч. 

Это решение вызвало возмущение у спортсменов и их представителей. 

Член федерации Исмо Хамалайнен объяснил логику действий организации. 

«В лыжных гонках, как и в других видах спорта, нет места допингу, отсюда и идея крупного штрафа. Мы знали, что сумма в 500 000 евро заставит задуматься.

Таким образом, мы смогли провести со спортсменами откровенный разговор, а после решили договориться, что окончательная сумма штрафа составит 150 000 евро», – заявил Хамалайнен.

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