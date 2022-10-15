Федерация лыжного спорта Финляндии установила для спортсменов штраф за допинг – 150 тысяч евро

Федерация лыжного спорта Финляндии планировала установить для спортсменов штраф в 500 000 евро за употребление допинга.

В изначальной версии контракта была прописана сумма в 150 000 евро, но после того, как большинство спортсменов подписали договоры, сумма штрафа была пересмотрена до 500 тысяч.

Это решение вызвало возмущение у спортсменов и их представителей.

Член федерации Исмо Хамалайнен объяснил логику действий организации.

«В лыжных гонках, как и в других видах спорта, нет места допингу, отсюда и идея крупного штрафа. Мы знали, что сумма в 500 000 евро заставит задуматься.

Таким образом, мы смогли провести со спортсменами откровенный разговор, а после решили договориться, что окончательная сумма штрафа составит 150 000 евро», – заявил Хамалайнен.