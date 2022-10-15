Селихов отказал «Зениту» перед продлением контракта со «Спартаком» (Eurostavka)

отказал «Зениту» перед заключением нового контракта со .

Вчера 28-летний вратарь и московский клуб подписали контракт до 2025 года с опцией автоматического продления на год.

Как сообщает Eurostavka со ссылкой на источник в «Спартаке», на Александра претендовали клубы из России, Турции и Саудовской Аравии.

В Мир Премьер-лиге ситуацию прощупывал , но Селихов сразу дал понять, что не перейдет в клуб из Санкт-Петербурга. Главная причина – фанаты «Спартака», с которыми вратарь хочет сохранить хорошие отношения.

Из Турции с Селиховым связывались и . Клубы Суперлиги предлагали менее выгодные условия по зарплате и не желали платить за трансфер Селихова, то есть хотели подписать его свободным агентом. Это не устроило голкипера, и он не стал вести переговоры.

Самое лучше предложение пришло из Саудовской Аравии. Местный клуб предлагал Селихову зарплату в два миллиона евро в год чистыми.

Подробная статистика вратаря доступна здесь.