Селихов отказал «Зениту» перед продлением контракта со «Спартаком» (Eurostavka)
Александр Селихов отказал «Зениту» перед заключением нового контракта со «Спартаком».
Вчера 28-летний вратарь и московский клуб подписали контракт до 2025 года с опцией автоматического продления на год.
Как сообщает Eurostavka со ссылкой на источник в «Спартаке», на Александра претендовали клубы из России, Турции и Саудовской Аравии.
В Мир Премьер-лиге ситуацию прощупывал «Зенит», но Селихов сразу дал понять, что не перейдет в клуб из Санкт-Петербурга. Главная причина – фанаты «Спартака», с которыми вратарь хочет сохранить хорошие отношения.
Из Турции с Селиховым связывались «Сивасспор» и «Касымпаша». Клубы Суперлиги предлагали менее выгодные условия по зарплате и не желали платить за трансфер Селихова, то есть хотели подписать его свободным агентом. Это не устроило голкипера, и он не стал вести переговоры.
Самое лучше предложение пришло из Саудовской Аравии. Местный клуб предлагал Селихову зарплату в два миллиона евро в год чистыми.
Подробная статистика вратаря доступна здесь.
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