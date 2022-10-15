Гринвуд арестован. Игрока «МЮ» подозревают в нарушении условий залога. Он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Нападающий арестован.

Как сообщает The Sun, 21-летний англичанин, подозреваемый в изнасиловании, нарушил условия освобождения под залог.

Игрок арестован по подозрению в контакте со своей предполагаемой жертвой, что является нарушением условий выхода под залог.

Сейчас полицейские допрашивают Гринвуда, которого арестовали сегодня утром в его особняке.

«Полиции Большого Манчестера известно об обвинении 21-летнего мужчины в нарушении условий залога, и в субботу, 15 октября 2022 года, был произведен арест. В настоящее время проводится расследование», – сказали в полиции.

Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию. Футболиста подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

В начале февраля Гринвуда выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

Гринвуда арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами

Угроза 7 лет тюрьмы и обыски: как дела у звезд АПЛ, которых подозревают в преступлениях?