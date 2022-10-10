В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)
В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Предварительное обсуждение вопроса состоялось в понедельник в Москве. На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены.
Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций.
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