Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Роналду – 3-й, Пеле – 4-й, Яшин – 31-й

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Опубликован рейтинг 100 лучших футболистов в истории. 

Первое место по версии FourFourTwo занял нападающий Лионель Месси.

В список попали два экс-футболиста сборной СССР – вратарь московского «Динамо» Лев Яшин занял 31-е место, а нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин – 52-е.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ», Аргентина);

2. Диего Марадона («Барселона», «Наполи», Аргентина);

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», Португалия);

4. Пеле («Сантос», Бразилия);

5. Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция);

6. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона», Нидерланды);

7. Джордж Бест («Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия);

8. Франц Бекккенбауэр («Бавария», ФРГ);

9. Ференц Пушкаш («Реал», Венгрия);

10. Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке

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