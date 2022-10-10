Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Роналду – 3-й, Пеле – 4-й, Яшин – 31-й

Опубликован рейтинг 100 лучших футболистов в истории.

Первое место по версии FourFourTwo занял нападающий Лионель Месси.

В список попали два экс-футболиста сборной СССР – вратарь московского «Динамо» занял 31-е место, а нападающий киевского – 52-е.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. ( , , Аргентина);

2. («Барселона», , Аргентина);

3. ( , «Реал», , Португалия);

4. Пеле ( , Бразилия);

5. («Ювентус», «Реал», Франция);

6. ( , «Барселона», );

7. («Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия);

8. Франц Бекккенбауэр ( , ФРГ);

9. ( , Венгрия);

10. Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.