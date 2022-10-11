НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» сыграет с «Филадельфией», «Денвер» примет «Финикс»

В понедельник, 10 октября, состоятся четыре предсезонных матча НБА.

Донована Митчелла сыграет с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида и . Николы Йокича примет Девина Букера и .

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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