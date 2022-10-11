НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» сыграет с «Филадельфией», «Денвер» примет «Финикс»

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В понедельник, 10 октября, состоятся четыре предсезонных матча НБА.

«Кливленд» Донована Митчелла сыграет с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. «Денвер» Николы Йокича примет «Финикс» Девина Букера и Криса Пола.

НБА

Предсезонные матчи

Шарлотт – Вашингтон
Дата проведения
11 октября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Кливленд – Филадельфия
Дата проведения
11 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Майами – Хьюстон
Дата проведения
11 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Денвер – Финикс
Дата проведения
11 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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