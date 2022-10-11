НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» сыграет с «Филадельфией», «Денвер» примет «Финикс»
В понедельник, 10 октября, состоятся четыре предсезонных матча НБА.
«Кливленд» Донована Митчелла сыграет с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. «Денвер» Николы Йокича примет «Финикс» Девина Букера и Криса Пола.
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 11 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 11 октября, 04.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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