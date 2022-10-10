объявил о выкупе у «Барселоны».

31-летний нападающий заключил с мадридским клубом контракт до лета 2026 года.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составит 20+4 млн евро.

С лета прошлого года француз играет за «Атлетико» на правах аренды. Его статистика – здесь.

«Атлетико» все же выкупает Гризманна у «Барсы» – но за 20 млн, а не за 40. Больше никаких появлений после 60-й минуты