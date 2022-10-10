Грегг Попович: «Колумб инициировал мировой геноцид, а мы чествуем его»

Главный тренер выступил против празднования Дня Колумба, первооткрывателя Америки.

«Колумб инициировал новый мировой геноцид коренных народов. Он брал в рабство, изувечивал и убивал людей. И мы чествуем его Днем Колумба? Мы настолько отсталые?» – возмутился Попович.

12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, что впоследствии было принято за официальную дату открытия Америки.

Во многих частях США День Колумба отмечается во второй понедельник октября (в этом году – 10 октября). В некоторых городах проходят специальные службы, парады и большие торжественные церемонии.

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