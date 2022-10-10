ЦСКА интересуется Суторминым. Хавбек недоволен, что мало играет в «Зените»
ЦСКА может пригласить полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Московский клуб пока не делал предложений, однако следит за ситуацией 28-летнего хавбека.
Ранее агент футболиста Александр Клюев заявил, что Сутормин недоволен текущей ситуацией в «Зените», так как хочет получать больше игровой практики.
В этом году интерес к игроку проявляло «Динамо», но в апреле он продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года.
В этом сезоне полузащитник провел в Мир РПЛ семь игр, но лишь в четырех из них выходил в стартовом составе. Его подробная статистика – здесь.
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