ЦСКА интересуется Суторминым. Хавбек недоволен, что мало играет в «Зените»

может пригласить полузащитника .

Московский клуб пока не делал предложений, однако следит за ситуацией 28-летнего хавбека.

Ранее агент футболиста заявил, что Сутормин недоволен текущей ситуацией в «Зените», так как хочет получать больше игровой практики.

В этом году интерес к игроку проявляло , но в апреле он продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года.

В этом сезоне полузащитник провел в Мир семь игр, но лишь в четырех из них выходил в стартовом составе. Его подробная статистика – здесь.