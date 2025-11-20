  • Спортс
  Садьо Мане: «Роналду – совершенный спортсмен во всех смыслах, тренировки у него в крови. Читал про его профессионализм, менталитет, невероятную серьезность – и все это увидел в «Аль-Насре»
29

Садьо Мане: «Роналду – совершенный спортсмен во всех смыслах, тренировки у него в крови. Читал про его профессионализм, менталитет, невероятную серьезность – и все это увидел в «Аль-Насре»

Садьо Мане: Роналду – совершенный спортсмен.

Садьо Мане описал Криштиану Роналду, с которым играет за «Аль-Наср».

«Еще до того, как я познакомился с ним лично, я смотрел его матчи по ТВ, читал новости про него, его профессионализм, менталитет, невероятную серьезность. И я увидел именно это, когда приехал сюда и встретил его.

Он невероятный, усердно работает абсолютно каждый день и по-прежнему хочет побеждать и показывать максимум, несмотря на то, что ему уже 40 лет. Он совершенный спортсмен во всех смыслах», – сказал вингер «Аль-Насра» в интервью Рио Фердинанду.

Когда экс-защитник «Манчестер Юнайтед» спросил, по-прежнему ли Роналду приезжает на тренировку первым и уезжает последним, Мане ответил: «Все немного иначе, но он по-прежнему на верном пути, тренировки – это то, что у него в крови. Да, обычно он приезжает рано и уезжает так же, как и все, но его влияние на команду выдающееся».

