Доминик Гашек: «В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной»

потребовал извинений от .

7 и 8 октября и провели в Праге две игры регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Предаторс» Яков Тренин принял участие в двух матчах, нападающий «Шаркс» – в одной.

«На выходных в Праге состоялись два матча чемпионата НХЛ.

Руководство лиги не проявило уважение к позиции МИД Чехии о том, что российские хоккеисты не должны были принимать участие в этих играх.

В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной», – написал бывший вратарь сборной Чехии.

Первый матч «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» в Праге посетили 16 648 зрителей, второй – 17 023 человека.