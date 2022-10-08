ЭСК поддержала Мешкова, Хачанов проиграл Джоковичу, 15 побед СКА, Месси может вернуться в «Барсу», старт сезона НХЛ, «Химки» идут на дно и другие новости

1. Все решения арбитра Виталия Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит» были правильными. ЭСК РФС решила, что судья верно не удалил Квинси Промеса и Наиля Умярова.

2. Россия и Кыргызстан планируют провести второй матч в феврале-марте 2023-го в Москве.

3. Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира на харде в Астане. Андрей Рублев прошел Адриана Маннарино, Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агута.

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал в Монастире, победив Диан Парри, а Екатерина Александрова прошла Терезу Мартинцову в четвертьфинале в Остраве.

4. КХЛ. СКА обыграл «Витязь», у питерцев 15 побед в 16 играх сезона. «Северсталь» проиграла «Спартаку», «Куньлунь» победил «Трактор».

5. «Химки» уступили «Уралу» (1:2), у команды Спартака Гогниева 9 поражений и 2 ничьих после увольнения Сергея Юрана.

6. «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» (4:1) открыли регулярный чемпионат НХЛ матчем в Праге.

7. Лионель Месси вернется в «Барселону» летом 2023 года, утверждает португальский инсайдер Педру Алмейда. Кстати, у форварда «ПСЖ» травма икроножной мышцы. Повреждение незначительное, возможно, Лео сыграет с «Реймсом».

8. «Реал» попробует подписать Эрлинга Холанда в 2024 году. Его хотят убедить, что играть за «Мадрид» престижнее и полезнее для карьеры, чем за «Сити».

9. Гари Невилл подписал контракт на шестизначную сумму с катарским каналом на время ЧМ-2022. Он критиковал страну за обращение с рабочими-мигрантами.

10. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сможет сыграть с «Барселоной». Это подтвердил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

11. Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его возглавил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который заработает 128 млн долларов за сезон. Месси – 2-й, Роналду – 3-й, Азар – 8-й, Иньеста – 9-й.

12. Криштиану Роналду надеется сменить клуб после ЧМ-2022, хотя в «МЮ» уверены, что португалец не уйдет зимой. Также пишут, что Дэвид Бекхэм обсудил с Роналду возможный переход в «Интер Майами» в январе.

13. Владелец «Вегаса» Уильям Фоли купит «Борнмут» у россиянина Максима Демина за 120 млн фунтов. Стороны договорились.

14. Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были вовремя куплены патроны.

15. Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить тренера Леонида Слуцкого. Ее подписал экс-судья Михаил Вилков.

16. «Первое Спортивное радио», запущенное в декабре 2021 года, будет закрыто, проект признан неудавшимся.

17. В честь теннисиста Новака Джоковича назвали новый вид насекомых в Сербии.

18. Появилось видео драки игроков «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и Джордана Пула. На ролике видно, как Грин наносит Пулу удар кулаком в челюсть.

19. Магомед Исмаилов единогласным решением судей победил серба Александра Илича на вечере бокса промоушена Pravda в Москве.

20. Швейцарский биатлонист Симон Халленбартер покончил жизнь самоубийством.

Цитаты дня.

Ротенберг еще раз поздравил Путина с юбилеем: «Горжусь, что имел честь выходить на лед вместе с Вами. Пусть каждый матч завершается только Вашей победой»

Лионель Месси: «Я нормальный, счастливый человек. Но быть Месси – значит кое-что терять. Было бы здорово иметь возможность оставаться незамеченным»

Гашек о россиянах на матче НХЛ в Праге: «Игроки не виноваты, не освистывайте их. За рекламу действий России ответственность несет руководство лиги»

Плющенко поздравил Путина с 70-летием: «Хочется пожелать ему сил и крепкого здоровья и чтобы все конфликтные ситуации им были разрешены как можно быстрее»

Пеп Гвардиола: «С Месси никто не сравнится. Было 10-15 «новых Месси», но все они провалились»