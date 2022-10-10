В Боснии не примут решение о проведении игры с Россией сегодня. Заседание перенесено на 31 октября

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Заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины перенесено.

На заседании, которое должно было состояться сегодня, ожидалось решение о проведении товарищеского матча с Россией.

Теперь оно перенесено на 31 октября. Причины переноса не уточняются.

Матч сборной России с Боснией и Герцеговиной запланирован на 19 ноября. Игра должна пройти в Санкт-Петербурге.

Эдин Джеко, Миралем Пьянич и другие футболисты боснийской команды выступили против проведения этой игры.

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