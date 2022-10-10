Лапорта о неназначенных пенальти в матчах с «Баварией» и «Интером»: «Это было позорно. Вот почему я делаю ставку на Суперлигу – там все будет профессиональнее»

недоволен судейством в Лиге чемпионов.

В игре «Барселоны» против «Интера» в 3-м туре (0:1) арбитры не назначили пенальти в пользу каталонцев за игру рукой Дензела Думфриса. На ВАР работал тот же судья, что и в матче «Барсы» против «Баварии» – Пол ван Букел.

«Судья, который также отобрал явный пенальти на Дембеле в Мюнхене. Я видел явный пенальти за фол на Левандовском, но его тоже не назначили.

Это было по-настоящему позорно. Вот почему я уверенно делаю ставку на – там все будет намного профессиональнее», – сказал президент «Барселоны».