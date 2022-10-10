Пауло Коста: «Очень грустно видеть быструю и непрерывную деградацию США»

Бразильский боец UFC Пауло Коста высказался о проживании в США.

«Как бразильцу, который часть года проживает в США, очень грустно видеть быструю и непрерывную деградацию этой удивительной страны и замечательных людей, живущих в ней! Боже, храни Америку», – написал Коста.

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