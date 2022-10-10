В шорт-листе «Локо» Семин, Юран и Талалаев. Нового тренера могут назначить во вторник
«Локомотив» может назначить нового главного тренера уже во вторник.
В шорт-лист клуба входят три специалиста: Андрей Талалаев, Сергей Юран и Юрий Семин. С двумя из трех кандидатов проведены встречи.
Отмечается, что наиболее вероятным является вариант с приглашением Талалаева, который в этом сезоне работал с «Ахматом» и был уволен в сентябре.
На прошлой неделе «Локомотив» отправил в отставку Йозефа Циннбауэра после пяти поражений подряд в чемпионате России.
Немцы мечтали о «Сапсане», но превратили «Локо» в повозку. Этот кошмар не забыть
Комментарии