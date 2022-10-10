В шорт-листе «Локо» Семин, Юран и Талалаев. Нового тренера могут назначить во вторник

Теги Локомотив Андрей Талалаев Юрий Семин возможные трансферы Сергей Юран Йозеф Циннбауэр Футбол

«Локомотив» может назначить нового главного тренера уже во вторник.

В шорт-лист клуба входят три специалиста: Андрей Талалаев, Сергей Юран и Юрий Семин. С двумя из трех кандидатов проведены встречи.

Отмечается, что наиболее вероятным является вариант с приглашением Талалаева, который в этом сезоне работал с «Ахматом» и был уволен в сентябре.

На прошлой неделе «Локомотив» отправил в отставку Йозефа Циннбауэра после пяти поражений подряд в чемпионате России.

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